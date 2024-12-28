21-летний водитель госпитализирован.

27 декабря во Владимире произошли два ДТП. Первое — смертельное: на улице Мира 31-летняя пассажирка «Лады» погибла, а 21-летний водитель был госпитализирован после столкновения с столбом и забором школы. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.Второе происшествие произошло позже, где столкнулись несколько автомобилей, включая КАМАЗ. 20-летний водитель «Ленд Ровера» не пропустил «Рено Логан», и 38-летний водитель «Рено» получил травмы, но был отпущен на амбулаторное лечение. В обоих случаях проводятся проверки.Напомним, ранее мы писали, что