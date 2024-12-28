Автобус, работающий по этому маршруту с конца октября, будет обслуживать микрорайоны Полянка, Веризино-2 и Веризино, действуя только в рабочие дни.

Компания «Владимирпассажиртранс» начала осуществлять перевозки по маршруту №39 «Полянка - Дворец творчества Юных», согласно информации, размещенной на сайте ЕИС Закупки.На электронный аукцион по закупке был подан только один экземпляр — от «Владимирпассажиртранса», который успешно прошел проверку и стал победителем.Автобус, работающий по этому маршруту с конца октября, будет обслуживать микрорайоны Полянка, Веризино-2 и Веризино, действуя только в рабочие дни. Маршрут охватывает ключевые улицы города и важные точки, такие как Владимирский государственный университет и Областная администрация. Напомним, ранее мы писали, что во Владимире ищут перевозчика для маршрутов №7С, 11С, 25 и 39.