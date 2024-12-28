52-летняя москвичка пыталась выкупить своего осужденного мужа у начальника больницы при колонии. Благородный порыв не оценили, в итоге женщина сама попала под уголовное дело. Об этом

52-летняя москвичка пыталась выкупить своего осужденного мужа у начальника больницы при колонии. Благородный порыв не оценили, в итоге женщина сама попала под уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следкома области. 31 июля москвичка приехала в исправительную колонию №3. Женщина встретилась с начальником больницы, где лечили ее осужденного мужа, и предложила ему взятку в 500 000