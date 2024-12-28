Награду вручили за серию художественных произведений «Деревенская проза».

Владимир Нилов, член регионального отделения Союза художников России, был удостоен ежегодной региональной премии в области изобразительного искусства имени народного художника России Владимира Юкина за 2024 год. Награду вручили за серию художественных произведений «Деревенская проза». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Премия, учрежденная в 2012 году, отмечает выдающийся творческий вклад деятелей изобразительного искусства, отличающихся новизной и оригинальностью. Денежный эквивалент награды составляет 25 тысяч рублей. Нилов в свои 74 года является заслуженным художником России и одним из лучших графиков страны, продолжающим традиции классического офорта.Напомним, ранее мы писали, что