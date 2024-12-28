В настоящее время она является заместителем министра образования и молодежной политики региона.

Во Владимирской области заместитель министра образования и молодежной политики Елена Янина станет руководителем нового министерства молодежной политики. Оно начнет работать с 1 января 2025 года. Инициатором создания ведомства выступил замгубернатора региона Владимир Куимов, как пишут Владимирские новости.Елена Янина — выпускница Владимирского государственного университета, где получила образование по специальности прикладная физика, математика и информатика. В разное время она занимала ключевые посты в университетской образовательной системе и администрации области, включая должность главы комитета по социальной политике. В настоящее время она является заместителем министра образования и молодежной политики региона.Напомним, ранее мы писали, что