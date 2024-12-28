Лифты, срок службы которых истечет после 15 февраля 2025 года, не подпадают под это продление и должны быть заменены до окончания их срока службы.

Правительство Владимирской области сообщило об изменениях в сроках замены изношенных лифтов в жилых домах. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок замены лифтов, выработавших свой срок службы до 15 февраля 2025 года, до 15 февраля 2030 года.Лифты, срок службы которых истечет после 15 февраля 2025 года, не подпадают под это продление и должны быть заменены до окончания их срока службы. Владельцам лифтового оборудования необходимо провести обследование, чтобы определить его соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Использование лифтов после истечения их срока службы без соответствующей оценки запрещено, в противном случае возможны проверки со стороны Ростехнадзора.Напомним, ранее мы писали, что