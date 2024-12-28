Обвиняемая признала свою вину.

В Меленковском районе Владимирской области женщина предстанет перед судом за фиктивную прописку четырех мигрантов у себя дома. Прокуратура региона сообщила, что в августе знакомая обратилась к жительнице с просьбой зарегистрировать своих родственников из Узбекистана в деревне Адино, объяснив, что иностранцы на самом деле не будут там проживать. Женщина согласилась и оформила прописку в МФЦ.После того как правоохранительные органы узнали о факте, было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Обвиняемая признала свою вину, заявив, что действовала из жалости. Расследование завершено, и дело передано в суд, где ей грозит до 5 лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали, что