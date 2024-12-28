Девушка, инвалид с детства, нуждается в постоянном приеме медикаментов.

Жительница Петушинского района Владимирской области смогла добиться получения льготных лекарств благодаря вмешательству прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокурор установил, что девушка, инвалид с детства, нуждается в постоянном приеме медикаментов, но долго не получала их.После проверки прокуратура подала иск в суд, требуя обязать региональный Минздрав и «Петушинскую районную больницу» обеспечить пациентку необходимыми льготными лекарствами и компенсировать моральный вред. За исполнением решения суда следить прокуратура.Напомним, ранее мы писали, что