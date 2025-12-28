В Белом доме региона состоялось совещание с представителями силовых структур, посвященное профилактике террористических угроз в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Руководство Владимирской области приняло решение задействовать казаков и народных дружинников для поддержания безопасности во время массовых новогодних гуляний. В Белом доме региона состоялось совещание с представителями силовых структур, посвященное профилактике террористических угроз в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.По информации регионального правительства, в декабре и январе на территории Владимирской области запланировано проведение более 230 мероприятий в образовательных, концертных учреждениях, культурных объектах, а также на площадях, в парках и скверах. В обеспечении общественного порядка планируется задействовать свыше полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии и МЧС, к которым присоединятся работники частных охранных предприятий, а также народные дружинники и представители казачества. Особое внимание уделяется вопросам использования пиротехники, которая во Владимирской области, как и в некоторых других регионах, не запрещена.Однако для запуска фейерверков в каждом населенном пункте должны быть специально отведенные места. Тем не менее, опыт прошлых лет демонстрирует сложность контроля за всеми желающими использовать пиротехнические изделия.