С начала 2025 года военная прокуратура Владимирского гарнизона оказала помощь в восстановлении прав семей военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Речь идет о случаях, когда родственники не могли своевременно получить положенные по закону выплаты, пенсии и необходимые документы.В этом году в военную прокуратуру Владимирской области обратились 62 семьи. Во всех случаях были выявлены нарушения: задерживались выплаты, не назначались пенсии по потере кормильца, а документы не оформлялись в установленные сроки.Как сообщили в Главной военной прокуратуре РФ, родственникам погибших бойцов не предоставляли компенсации, пособия, пенсии и документы, подтверждающие статус семьи ветерана боевых действий.Это лишало вдов, родителей и детей возможности получить государственную поддержку вовремя. После вмешательства прокуратуры военному комиссару Владимирской области было направлено представление об устранении нарушений, в результате чего права семей были восстановлены.В общей сложности более 120 родственников погибших военнослужащих получили положенные выплаты, а общая сумма перечисленных средств превысила 60 миллионов рублей. Все необходимые документы были оформлены и переданы семьям.