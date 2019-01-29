Рита Дакота познает себя. Певица раскрыла в себе сексуальность и призадумалась.

Рита Дакота познает себя. Певица раскрыла в себе сексуальностьи призадумалась.В личном Instagram Рита опубликовала несколько своих черно-белых снимков. НижеДакота написала, что сейчас, находясь на Бали, она вдруг начала получать комплиментыпо поводу своей "природной сексуальности".Артистка отметила, что не понимала мужчин в эти моменты, онаведь не старалась привлечь к себе внимание: ходила врастянутой футболке, без укладки и макияжа. "Мои друзья мальчишки смотрят на меня, скачущуюбосиком под дождем или выходящую из душа в бесформенной рубашке и говорят "Уф,Даки, ну что за секс", а я ржу в ответ и не понимаю, вы серьезно? (здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранена – Прим. ред.)", – заметила Рита.По признанию Дакоты, ее наконец осенило. Она присмотрелась к подругам, которые приехали на курорт вместе с ней, и поняла, что именно привлекает мужчин. "В борцовке на голое тело,ноги в песке, волосы в хвосте, улыбается, щурится от заката и столько в нейсекса живого, настоящего… – восхищается приятельницей певица. – На Балисексуальность проявляется не в теле и повадках, но в живости, во взгляде, вшероховатостях…А теперь сижу в своем новом дзене, пересматриваю эти снимки и черт возьми правда вижу в себе столько верной сексуальной энергии, сколько ни разу не видела даже в самых ‘голых’ платьях и ярких макияжах."После в комментариях Дакота продолжила общение с фолловерами поповоду "природной сексуальности. Параллельно с этим Рита получала комплиментыот поклонников и нахваливала приятельниц. "На тебя вчера таращилась как ты танцуешьи волосы поправляешь тоже, может я все таки по девочкам?" – ответила певица однойи подписчиц.