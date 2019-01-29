Рита Дакота познает себя. Певица раскрыла в себе сексуальность
и призадумалась.
Рита Дакота познает себя. Певица раскрыла в себе сексуальность
и призадумалась.
В личном Instagram Рита опубликовала несколько своих черно-белых снимков. Ниже
Дакота написала, что сейчас, находясь на Бали, она вдруг начала получать комплименты
по поводу своей "природной сексуальности".
Артистка отметила, что не понимала мужчин в эти моменты, она
ведь не старалась привлечь к себе внимание: ходила в
растянутой футболке, без укладки и макияжа. "Мои друзья мальчишки смотрят на меня, скачущую
босиком под дождем или выходящую из душа в бесформенной рубашке и говорят "Уф,
Даки, ну что за секс", а я ржу в ответ и не понимаю, вы серьезно? (здесь и
далее орфография и пунктуация автора сохранена – Прим. ред.)", – заметила Рита.
По признанию Дакоты, ее наконец осенило. Она присмотрелась к подругам, которые приехали на курорт вместе с ней, и поняла, что именно привлекает мужчин. "В борцовке на голое тело,
ноги в песке, волосы в хвосте, улыбается, щурится от заката и столько в ней
секса живого, настоящего… – восхищается приятельницей певица. – На Бали
сексуальность проявляется не в теле и повадках, но в живости, во взгляде, в
шероховатостях…
А теперь сижу в своем новом дзене, пересматриваю эти снимки и черт возьми правда вижу в себе столько верной сексуальной энергии, сколько ни разу не видела даже в самых ‘голых’ платьях и ярких макияжах."
После в комментариях Дакота продолжила общение с фолловерами по
поводу "природной сексуальности. Параллельно с этим Рита получала комплименты
от поклонников и нахваливала приятельниц. "На тебя вчера таращилась как ты танцуешь
и волосы поправляешь тоже, может я все таки по девочкам?" – ответила певица одной
и подписчиц.