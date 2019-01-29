Анастасия Толстихина заявляет, что солист группы Корни Александр Бердников является отцом ее десятилетнего сына Никиты. Девушка требует от артиста внушительную сумму.

Анастасия Толстихина заявляет, что солист группы "Корни" АлександрБердников является отцом ее десятилетнего сына Никиты. Девушка требует отартиста внушительную сумму.Толстихина хочет получить от бывшего возлюбленногокомпенсацию за то, что она растила их общего сына одна. Анастасия надеется вытрястис певца семь миллионов рублей. Девушка отмечает, что готова рассмотреть и другиепредложения – ее также устроит покупка квартиры в Москве или элитныйавтомобиль.Уже несколько месяцев Анастасия шантажирует Александра –обещает все рассказать его жене. Она ежедневно звонит артисту и даже устроила заним слежку.Бердников не выдержал такого напора. Он во всем призналсясупруге и потребовал подтверждения своего отцовства. Александр настаивает наДНК-тестировании, однако его экс-возлюбленная отказывается от генетической экспертизы. "ДНКя буду делать только в судебном порядке", – заявила Толстихина в студии программы"На самом деле" Первого канала.В той же передаче появился и солист "Корней". Александр рассказал,что встречался с Анастасией до брака – более десяти лет назад. Их роман продлилсявсего несколько месяцев. Девушка внезапно исчезла из его жизни: пересталаотвечать на звонки, съехала с квартиры, в которой жила.Толстихина отметила, что решила разорвать те отношения, таккак Бердников не был настроен серьезно. "Он сказал, что женится только на женщинесвоей национальности, только на цыганке", – поведала она.На съемочной площадке появился 25-летний Тимур Наврузбеков.Молодой мужчина рассказал, что некоторое время назад считал маленького Никитусвоим сыном. Он встречался с Анастасией, и, узнав о беременности возлюбленной, решил дать малышу свою фамилию. "Мои родители сказали, что мне нужно сделатьДНК. Я сделал ДНК, оказалось, что ребенок не мой", – вспоминает Наврузбеков.Присутствующие в студии эксперты, выслушав Тимура, былиочень удивлены. "А сколько вам было лет, когда Анастасия забеременела, якобы отвас?" – задала вопрос профайлер Сабина Пантус. "18 лет", – не колеблясь ответилНаврузбеков.После Пантус задала несколько вопросов Толстихиной.Профайлер пыталась выяснить в каком классе учится Никита, какие предметыизучает. Анастасия отвечать отказалась.Присутствующее в студии гости не понимали, что происходит.Ведущий программы Дмитрий Шепелев решил внести ясность."История, которая произошла с нашей героиней: девочка,которая мечтает о славе, которая мечтает о телевидении и о нужных и правильныхзнакомствах. Ей 18 лет. Она встречается с известным на всю страну певцом. Междуними начинаются отношения, длились они несколько месяцев. Его зовут Александр.Он заявляет, что между ними никогда ничего не будет серьезного и он никогда невозьмет ее в жены. Она исчезает из его жизни. Проходит три года, и эта девушкастановится мамой, спустя еще несколько лет Анастасия возвращается в жизньАлександра и говорит: "Это твой мальчик". Но не учла она одного: есть разницамежду мальчиком, которому семь лет и десять лет. Вот она ваша очень изящная иочень уверенная, но все-таки ложь. Я сожалею!" – заметил Шепелев в конце шоу.