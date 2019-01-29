ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Павлова Павла Владимировича...

ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Павлова Павла Владимировича, 18.06.1968 года рождения, жителя г. Москвы, который 23 января 2019 года ушел из дома на Симферопольском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 55-60 лет, рост 150-152 см., плотного телосложения, волосы русые короткие, носит усы рыжего цвета.Был одет: в серую болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки, на голове бейсболка темно-синего цвета.Особые приметы: хромает.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).