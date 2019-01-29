Оперативники задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 24 до 28 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в организации притона для занятия проституцией.В полицию поступило сообщение о возможном нахождении в одной из квартир на Волгоградском проспекте притона для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 24 до 28 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении задержанных был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией». Установлено, что один из задержанных - 24-летний мужчина, является организатором притона для занятия проституцией по данному адресу.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60