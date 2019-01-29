Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы.

Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.По ее словам трагедия произошла вечером 28 января в деревне Ольхи Плавского района на закрытой территории одного из предприятий. Там глыба снега упала с ангара на 10-летнего мальчика, который погиб на месте.По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.