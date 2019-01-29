12 бандитов из группировки Аслана Гагиева спецбортом доставили в Москву, где они предстанут перед судом. На счету банды — убийства полицейских, чиновников и бизнесменов, всего около 60 человек.

В Москву доставили двенадцать участников банды Аслана Гагиева. На счету банды — убийства полицейских, чиновников и бизнесменов, всего около 60 человек.Как рассказала "России 24" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, подсудимые были этапированы в столицу ночью. Дело будет рассматриваться в Московском окружном военном суде, так как существует реальная угроза безопасности участников судебного разбирательства.Фигурантам уголовного дела вменяется участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства, похищения людей и другие преступления. Банда орудовала в Москве, Московской области и Северной Осетии в 2004-2014 годах.Самого Гагиева в 2015 году задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца. Экстрадицию постоянно тормозили адвокаты под надуманными предлогами. Только в минувшем декабре Гагиеву было предъявлено окончательное обвинение. В настоящее время он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.