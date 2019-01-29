Вот уже несколько месяцев общественность гадает, кто именно стал отцом
пятого ребенка актрисы Марии Порошиной. Ходят слухи, что звезда родила от коллеги
по цеху Ярослава Бойко. Актер, в свою очередь, всячески открещивается от предполагаемого
отцовства.
Вот уже несколько месяцев общественность гадает, кто именно стал отцом
пятого ребенка актрисы Марии Порошиной. Ходят слухи, что звезда родила от коллеги
по цеху Ярослава Бойко. Актер, в свою очередь, всячески открещивается от предполагаемого
отцовства.
Бойко и Порошина больше десяти лет играли супругов в сериале
"Всегда говори всегда", поэтому многие зрители, по мнению Ярослава, переносят их
экранный роман в реальность. В жизни их воспринимают как пару.
Ярослав уверяет, что никогда его отношения с Марией не
выходили за рамки рабочих. "Уже 15 лет это длится, мы уже привыкли. Ничего не
было, куда уж", – заявил артист в студии программы "Судьба человека" телеканала
"Россия 1".
Напомним, что 11 января
Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Мальчик появился на свет в одном из
самых престижных госпиталей страны, на выписке присутствовали старшие дочери и
мать актрисы.
Артистка до сих пор хранит молчание о личности отца ребенка,
однако отмечает, что мужчина живет за пределами России. Многие уверены, что
звезда родила от коллеги Ярослава Бойко. Известно, что артист женат на хореографе и
танцовщице Рамуне Ходоркайте, разводиться с которой, судя по всему, не
собирается. Также у него есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской. Об
этом сообщает .