Вот уже несколько месяцев общественность гадает, кто именно стал отцом пятого ребенка актрисы Марии Порошиной. Ходят слухи, что звезда родила от коллеги по цеху Ярослава Бойко. Актер, в свою очередь, всячески открещивается от предполагаемого отцовства.

Вот уже несколько месяцев общественность гадает, кто именно стал отцомпятого ребенка актрисы Марии Порошиной. Ходят слухи, что звезда родила от коллегипо цеху Ярослава Бойко. Актер, в свою очередь, всячески открещивается от предполагаемогоотцовства.Бойко и Порошина больше десяти лет играли супругов в сериале"Всегда говори всегда", поэтому многие зрители, по мнению Ярослава, переносят ихэкранный роман в реальность. В жизни их воспринимают как пару.Ярослав уверяет, что никогда его отношения с Марией невыходили за рамки рабочих. "Уже 15 лет это длится, мы уже привыкли. Ничего небыло, куда уж", – заявил артист в студии программы "Судьба человека" телеканала"Россия 1".Напомним, что 11 январяМария Порошина в пятый раз стала мамой. Мальчик появился на свет в одном изсамых престижных госпиталей страны, на выписке присутствовали старшие дочери имать актрисы.Артистка до сих пор хранит молчание о личности отца ребенка,однако отмечает, что мужчина живет за пределами России. Многие уверены, чтозвезда родила от коллеги Ярослава Бойко. Известно, что артист женат на хореографе итанцовщице Рамуне Ходоркайте, разводиться с которой, судя по всему, несобирается. Также у него есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской. Обэтом сообщает .