Праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.

Праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что оценку спонсорской помощи "Вертолетов России" (входит в структуру госкорпорации "Ростех") должна дать Генпрокуратура. Однако не все так просто."Каждый исполнитель оценивает свое творчество по-своему, а ведь часть суммы может оказаться гонораром. Очень много вопросов вызывает то, что такие деньги выделила государственная структура", – цитирует эксперта газета "Известия".Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов вовсе подозревает, что выделенные 40 миллионов могут быть частью коррупционной схемы. Этакой формой "отката", к примеру, за выступление на корпоративном мероприятии.Репортеры задались логичным вопросом, зачем спонсорская помощь, когда билеты на ее юбилейный концерт разошлись, как горячие пирожки. Примадонна выступит в Государственном Кремлевском дворце, в Большом зале. Он вмещает до шести тысяч зрителей. При этом на сайте организации указано, что билетов в продаже уже не осталось.У перекупщиков билеты на концерт стоят до 300 тысяч рублей. Исходя из средней стоимости, продажа всех мест в Кремлевском дворце поможет Пугачевой заработать несколько сотен миллионов рублей.К тому же, по некоторым данным, Примадонна владеет миллиардами, но переписала бизнес на своих родных. Однако журналистам никто не ответил.Зато в "Ростехе" сообщили, что "Вертолеты России" являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга, поэтому спонсорство следует рассматривать как расходы на рекламу. Между тем певец и музыкант Юрий Лоза выдвинул сенсационную мысль. "Вы же понимаете, никаких 40 миллионов она не получит. Люди, которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат. Ну или откат, как это называется", – заявил репортерам Лоза.Музыкальный критик Сергей Соседов, который до недавнего времени называл себя самым большим фанатом , заявил, что "тратить государственные деньги, когда в таком положении находятся люди военного завода, – преступно", и это не "Вертолеты России" должны спонсировать Примадонну, а наоборот. Что касается простых граждан, то, говорят, пенсионеры и инвалиды взбешены тем, как бесцельно расходуются бюджетные средства. Юбилей обернулся для Примадонны громким провалом.