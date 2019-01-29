Дональд Трамп 5 февраля выступит с ежегодным посланием О положении страны к конгрессу.

Дональд Трамп 5 февраля выступит с ежегодным посланием "О положении страны" к конгрессу. Он принял приглашение Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей конгресса.Заявление о том, что президент США согласен 5 февраля выступить перед конгрессменами, распространил Белый дом. Трамп поблагодарил Пелоси за приглашение и отметил, что принять его – честь для него, передает ТАСС.Ранее Пелоси – один из главных оппонентов Трампа – попросила его отложить отчет по состоянию страны с 29 января на более позднюю дату. При этом она ссылалась на проблемы безопасности, связанные с шатдауном – административный персонал Белого дома и даже агенты безопасности работали без зарплаты. 26 января самый долгий за историю США шатдаун был приостановлен на три недели.При этом впервые за два года Трамп вынужденно изменил своему кредо — "гни свою линию, несмотря ни на что" – и пошел на сделку с демократами.