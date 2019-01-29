Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, ресторатора Артема Ильясова. Мужчина вышел на пять минут и словно исчез. Теперь же ситуация кардинально изменилась.

Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, ресторатора Артема Ильясова. Мужчина вышел на пять минут и словно исчез. Теперь же ситуация кардинально изменилась.Екатерина Архарова сделала важное заявление, обратившись к общественности на своей страничке в социальной сети Instagram. Актриса объявила, что муж нашелся. "Друзья!!! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова!!! Благодаря им нашелся Артем🙏🏻🙏🏻🙏🏻 !!! Живой. Уже все в порядке, слава Богу!!! Спасибо от всего сердца!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила счастливая Архарова.Актриса призналась, что трое суток не смыкала глаз, подключила всех к поискам мужа. "Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным!!!" – поблагодарила актриса.При этом она прокомментировала негативные слухи, распространившиеся вскоре после известия о пропаже Артема Ильясова. Дескать, по одним данным, история выдумана для пиара, по другим, у мужчины появилась любовница. "Как можно иметь такой извращенный мозг??!! АРТЕМА НАШЛИ!!! ОН ЖИВ!!! РАЗВЕ ЭТО НЕ СЧАСТЬЕ????? Такое впечатление, что некоторые обрадовались бы, если вместо хорошей новости спустя трое суток, через неделю, не дай Бог, нашли бы тело Артема🙈 ЛЮДИИИИИ!!! Вы чем живете????? Такими вещами не шутят!!! У меня случилось горе и я забила во все колокола!" – пожаловалась Екатерина Архарова.При этом актриса сообщила, что не может объяснить, как нашелся муж. "Если кого-то так интересуют подробности, позвоните в милицию и задайте этот вопрос. Если органы вам расскажут, пожалуйста, а я не имею право(( Желаю всем побольше добра и веры!!!❤" – завершила свой пост актриса. Самое интересное, что вскоре Екатерина Архарова по какой-то причине удалила публикацию, но "Дни.ру" все же успели узнать и распространить данные.