Музыкальный продюсер Бари Алибасов явно не любит творчество поп-певицы. Выразить свою неприязнь к Ольге Бузовой он решил публикацией шуточного ролика в своем Instagram.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов явно не любит творчество поп-певицы. Выразить свою неприязнь к Ольге Бузовой он решил публикацией шуточного ролика в своем Instagram.На записи две девушки танцуют под хит поп-исполнительницы "Танцуй под Бузову". Через некоторое время в кадре появляется их подруга с подушкой в руках. "Как же вы достали меня со своей Бузовой!", – кричит возмущенная девушка и бьет их. Потом героиня включает песню группы На-На "Фаина" и начинает с удовольствием двигаться под музыку.Поклонники Барри Алибасова оценили юмор автора ролика. "Нет,только не под !Мои ушки такие звуки непонятные вообще не воспринимают никаким образом. Вот"Фаину" любимую 27 лет слушаю и каждый раз как в первый раз. Эта песня вечна! Спасибо!","Ролик просто отпад!", "Бессмертный хит!", "Вот я бы тоже лучше под "Фаину"зажгла!", "Бузова надоела, а "Фаина" – нет", – писали комментаторы.Ранее СМИ сообщили о том, что ведущая скандального реалити-шоу пренебрежительно отнеслась к своим поклонникам. Несколько дней назад исполнила роль в спектакле "Мужчины нарасхват" в театре в Дзержинске. После выступления она быстро покинула местный театр и даже не пообщалась со зрителями. Многие присутствующие были вынуждены взять кредит, чтобы купить билет, и потому были разочарованы поведением звезды.