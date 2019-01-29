Отношения одной из самых известных пар реалити-шоу зашли в тупик. Недавно участник Дома-2 Валерий Блюменкранц позволил себе в грубой форме высказаться о семье своей избранницы Ирины Пинчук.

Отношения одной из самых известных пар реалити-шоу зашли в тупик. Недавно участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц позволил себе в грубой форме высказаться о семье своей избранницы Ирины Пинчук.Ведущая телепроекта Юлия Ефременкова решила помочь влюбленным решить конфликт, причиной которого стало легкомысленное поведение Валерия Блюменкранца. Мужчина отправился гулять с друзьями, и в течение несколько дней не связывался с Ириной. Ефременкова напомнила участнику "",что он обещал родителям Пинчук вести себя прилично по отношению кизбраннице."Этот эфир посмотрят мама и папа Иры. Мы привозили ее родителей наСейшелы, потому что они были против вашего союза. Ты дал папе обещание, чтобудешь вести себя достойно, а сейчас ведешь себя неправильно", – заявила Юлия.Валерий стал отрицать все слова телеведущей. Он уточнил, что не знакомился с родителями возлюбленной. "Я ее из отцовского дома не забирал. Я не знакомил нашихродителей, не сватался и так далее. Здесь другой механизм взаимодействия. Япознакомился с девочкой, мы начали встречаться. Она сказала, что ее родителипротив. Мы встретились с ее родителями...", – рассказал мужчина.По словам Блюменкранца, он пообещал отцу, что не будет "бить, обзывать и унижать" Пинчук. Тогда Юлия отметила, что его неуважительный поступок оскорбляет девушку. Герой реалити-шоу "" не ожидал, что Ирина может так близко принять его временный уход.Напомним, что Валерий Блюменкранц в прошлом состоял в романтических отношениях с Татой Абрамсон. Они познакомились на съемочной площадке телепроекта. Свадьба пары состоялась весной 2017 года. Спустя несколько месяцев женщина родила девочку Беатрису, которую она ласково называет Бетти. Однако их счастью не суждено было длиться долго: вскоре супруги решили разорвать отношения.