Как жена Ярослава Бойко отреагировала на откровения Евгении Добровольской о романе с ее мужем и рожденном от него сыне? Какие отношения его связывали с Марией Порошиной, и как мальчик из семьи военных оказался на сцене МХАТ, а затем – Табакерки? Об этом актер рассказывает в Судьбе человека.

Ярослав Бойко сыграл больше ста ролей, и его брутальные герои многим – особенно женщинам – запали в душу. Это и майор Бойцов в сериале "Каменская", и врач Олег Громов из "Неотложки", и граф Вронский из "Анны Карениной" и многие другие.Однако, пожалуй, с особым напряжением зрители следили за перипетиями отношений главных героев в мелодраме "Всегда говори "всегда".Роман тогда приписывали и сыгравшим их актерам – Ярославу Бойко и Марии Порошиной. Однако в жизни к тому моменту Ярослав уже давно был женат.Вместе с Рамуне – балетмейстером из Литвы они вместе уже 20 лет. У них растут двое детей – сын Максим и дочка Эмилия. Ярослав признается, что за эти годы было всякое, однако супруга – женщина мудрая. Она, говорит актер, всегда с пониманием относилась к специфике его профессии, поддерживала и не показывала, что ревнует.Так было и когда актриса Евгения Добровольская на всю страну рассказала о том, что у нее с Бойко во время съемок в фильме "Подозрение" был роман, и она родила от Ярослава сына."Мы даже не говорили с супругой об этом. Все хорошо", – рассказал актер.Что помогает супругам преодолевать семейные кризисы? Кем родившийся и выросший в семье военных в Киеве Ярослав мечтал стать в детстве, и как в итоге оказался на сцене МХАТ, а затем – "Табакерки"? Какие отношения связывали его с Марией Порошиной, и в чем не его счет ошибался Олег Табаков?Гость очередного выпуска программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Ярослав Бойко.