В минувшее воскресенье в бразильском городе Сан-Паулу на священника, находящегося со своей семьей в автомобиле, напали. Внезапно одному из самых активных грабителей стало дурно, он упал на землю, потерял сознание и умер. Два его подельника скрылись. Позже выяснилось, что причиной смерти преступника стал сердечный приступ. Инцидент был снят на видео камерой наблюдения.

В Бразилии три грабителя напали на священника, сидящего в машине. Однако произошло непредвиденное — позже местные журналисты назвали случившееся чудом.Инцидент произошел в Сан-Паулу в минувшее воскресенье, 27 января. Вечером к местному священнику, сидевшему со своей семьей в автомобиле, подошли три грабителя и потребовали деньги.Один из преступников открыл дверь автомобиля, тут же упал на землю и умер. Два его подельника, увидев прохожих, поддались панике и убежали с места происшествия.Выяснилось, что у грабителя был сердечный приступ — его смерть произошла практически мгновенно. Местные журналисты назвали произошедшее божественным вмешательством, а сам священник — чудом.В результате инцидента больше никто не пострадал. По утверждению бразильских полицейских, имена сбежавших грабителей установлены, и в настоящее время ведется их поиск.