В Улан-Удэ следователи ведут проверку информации о том, что учеников заставили сидеть на уроке в противогазах из-за опоздания.

В Улан-Удэ следователи ведут проверку информации о том, что учеников заставили сидеть на уроке в противогазах из-за опоздания, передает "Интерфакс".Как сообщает во вторник пресс-центр республиканского следственного управления СК РФ, 29 января в местных СМИ появились сообщения о том, что преподаватель ОБЖ школы № 58 Улан-Удэ наказал нескольких учеников 7 класса за опоздание, заставив их надеть противогазы и находиться в них в течение урока.В правоохранительных органах напомнили, что долгое пребывание в противогазе могло отрицательно повлиять на состояние детей. Ведется проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.Узнав о произошедшем, родители учеников пожаловались на преподавателя детскому омбудсмену. Учителю ОБЖ уже объявлено дисциплинарное взыскание. Директору школы напомнили о запрете применения мер дисциплинарного взыскания к ученикам, не предусмотренных законом.