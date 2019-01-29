Украинцам не позавидуешь, если Петр Порошенко переизберется на второй срок. Зарекомендовавший себя неблаговидными поступками президент, наверняка, еще не раз предстанет перед публикой в нетрезвом виде. Но это будет самое безобидное из того, к чему стоит подготовиться гражданам Незалежной.

Украинцамне позавидуешь, если Петр Порошенко переизберется на второй срок.Зарекомендовавший себя неблаговидными поступками президент, наверняка, еще нераз предстанет перед публикой в нетрезвом виде. Но это будет самое безобидное изтого, к чему стоит подготовиться гражданам Незалежной.31марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост встране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 13кандидатов, среди них пока нет , но это дело техники –действующий президент только сегодня заявил о своем намерении баллотироватьсяна высший пост в стране.Согласноразным опросам общественного мнения, Петр Порошенко занимает третью идичетвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии"Батькивщина" Юлии Тимошенко, артистуВладимиру Зеленскому и оппозиционеру Юрию Бойко. Но эксперты не исключают того,что запросто может выйти во второй тур и в этом случае есть большаявероятность его победы на выборах.Еслиэто случится, что украинцам придется еще пять лет терпеть политику шоколадногокороля, который довел страну практически до дефолта. За годы правления развязал войну в своей стране, прекратил все отношения с Россией,набрал миллиарды долларов кредитов у международных организаций, повысилцены и тарифы на все, выжил из страны три миллиона граждан, а оставшихся довелдо полуголодного состояния.Экономисты вменяют Порошенко практически полноеразрушение промышленности и, кроме того, В 2018 году Украина была признанасамой бедной страной Европы, отняв пальму первенства у соседней Молдавии.Приэтом стоит напомнить два обещания , которые он давал сразу же послеприсяги в 2014 году. Президент поклялся прекратить войну в Донбассе за двенедели и отказаться от своих бизнес-активов в кондитерсокой и другой сферах.Ничего из этого сделано не было: война на юго-востоке продолжается ввялотекущем режиме, а фабрики, заводы и пароходы продолжат приносить прибыльПетру Алексеевичу.В предвыборнойгонке довольно странно ведет себя Юлия Тимошенко, которая зачем-то пытаетсяподнять рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Он сейчас колеблется вокруг 11%,а лидер "Батькивщины" заявила, что считает Порошенко своим соперникомво втором туре президентских выборов. Так она поднимает планку и своих народныхсимпатий, и пытается изменить отношение общества к действующему президенту.Разумеется, чем ближе выборы на Украине, тембольше там звучат слова о мире с Россией, это необходимо кандидатам дляповышения своего рейтинга. Вот и , выступая сегодня напредставительном форуме с участием министров и депутатов, заявил, что Украине простонеобходим мир с Россией. На этой встречеее гости увидели довольно странный ролик: на экранах появилось изображениероссийского и украинского президентов с надписью: "Либо Порошенко, либоПутин".Многие тут жеподумали, что в избирательном бюллетене на выборах 31 марта будет и фамилиялидера России, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова даже посмеяласьнад этим казусом у себя в Facebook. "АПутин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно,как будут выглядеть бюллетени", – написала дипломат.К словусказать, Владимир Путин не так давно уже высказал свое отношение к нынешней украинскойвласти, сказав, что Москва ждет, когда в Киеве будет выбрана новая команда, с которой будутвыстаиваться новые отношения. Надежда на это есть, остается дождаться 31 марта.