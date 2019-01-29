В конце текущей недели в Москву придет рекордное тепло, температура воздуха приблизится к абсолютному максимуму.

В конце текущей недели в Москву придет рекордное тепло, температура воздуха приблизится к абсолютному максимуму, сообщает портал "Метеоновости".По словам синоптиков, в последние дни января температура воздуха в Москве повысится до положительных значений. Так, 30 января будет 0, +2, 31 января максимальная дневная температура будет держаться на уровне +1, +3 градуса.Метеорологи отмечают, что 30 и 31 января температура воздуха окажется близка к абсолютному максимуму для этих чисел месяца.Также тепло в это время было в 2016 году. Тогда 30 января максимум составлял +3 градуса, а 31 января +3,9 градуса.По данным метеорологов, за последние 70 лет было восемнадцать оттепелей в январе. В восьми случаях оттепель наблюдалась в самом конце января — 30 и 31 числа.