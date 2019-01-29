Число жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии увеличилось до 65 человек. По последним данным, число пропавших без вести по-прежнему составляет 292 человека. Еще 382 жителя региона найдены живыми.

Число жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии увеличилось до 65 человек. Такие данные сообщает телеканал Globu, ссылаясь на правительство штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.Ранее СМИ сообщали о 60 погибших. Пока удалось установить личности 35 жертв. По последним данным, число пропавших без вести по-прежнему составляет 292 человека. Еще 382 жителя региона найдены живыми, передает ТАСС.Дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью 25 января. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Потоки грязи разрушили несколько зданий. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур в память о погибших в результате трагедии.