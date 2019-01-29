Анастасия Волочкова стала гостьей программы Пусть говорят Первого канала. В студии шоумена Дмитрий Борисова прославленная балерина поскандалила с бизнесменом Андреем Марченко, которого обвинила в домогательствах. В пылу страстей танцовщица даже пыталась сбежать со съемочной площадки.

Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Пусть говорят" Первогоканала. В студии шоумена Дмитрий Борисова прославленная балерина поскандалилас бизнесменом Андреем Марченко, которого обвинила в домогательствах. В пылу страстейтанцовщица даже пыталась сбежать со съемочной площадки.До эфира бизнесмен Андрей Марченкорассказал редакторам программы, что ему звонят некие лица якобы от Анастасии Волочковой,и вымогают деньги. "Сначала 25 тысяч требовали, потом 250", – поведал он. Бизнесменне понимает за что он обязан платить балерине. Андрей полагает, что Анастасия рассчитывалона отношения с ним, и очень разозлилась, когда он не ответил ей взаимностью."Анастасию Юрьевну я уже знаю более двух лет. Она приехала,мы ее встретили с розами с цветами. Посидели, я выпил чаю. И уехал. Через двадня позвонил мой менеджер, сказал, что Анастасия Юрьевна просит мой номертелефона. Дали. Она мне набрала. Списывались, разговаривали, общались. Когда я прилетелв Москву она спросила: "Где вы остановитесь". А потом мы переписывались, и онаговорит: "Может быть вы ко мне домой приедете? Посмотрите у меня дом красивый".Я согласился, договорились на среду, но я не рассчитал время. Написал, что неполучится встретиться. И после этого волна негатива пошла в мой адрес", -рассказал предприниматель на камеру.Волочкова, посмотрев запись интервью уже в студии, назвалазаявление Марченко бредом. По словам прославленной балерины, он сам два годаназад ухлестывал за ней."Андрей стоял возле Феррари, он начал до менядомогаться, рассказывал какой он крутой, какие у него отели, Феррари, на что яему сказала: "Друг мой сердечный, меня не удивить ни Феррари, ни яхтами, нисамолетами. Интеллигентно, но он был послан", – вспоминает звезда.Анастасия отметила, что прошлым летом Марченко вновьпоявился в ее жизни. Он, по ее словам, пытался реабилитироваться. Пригласилпожить в отеле, накрыл ужин. Трапезничая, артистка и бизнесмен договорились осделке: она рекламирует его отель в своих соцсетях за некую сумму. "Я рекламусделала, но меня человек за это не отблагодарил", – добавила звезда.Волочкова заявила, что с тех пор Марченко не дает ейпокоя, пишет ей похабные СМС, названивает, предлагает интим. Танцовщицу возмущает,что предприниматель пытается пиариться на ее имени, выставляя ее фото в своеммикроблоге.Когда Марченко появился в студии, Волочкова не смогласдержать эмоций. Она набросилась на бизнесмена с оскорблениями, назвала его "ничтожеством"и "олигархом из трущоб". "Ты поступаешь как чмощник!"– раскричалась балеринапосле того, как предприниматель заявил, что ее реклама навредила его бизнесу.Во время разборок с бизнесменом Волочковой сообщили по СМС,что в одной из гримерных находится ее бывший водитель Александр Скиртач, скоторым у нее давний конфликт и затянувшееся судебное разбирательство. "Вы мне клялись, что это чмо не придет сюда, а мне моя охрана говорит, что он сидит за кулисами", – нервничала звезда. Испугавшисьвозможной встречи с недругом, Анастасия выбежала из студии.Выяснилось, что за кулисами был ее давний друг звукорежиссерМихаил Борисовский. Когда приятель Анастасии представился, та, смеясь, вернулась на свое место.В конце программы Волочкова немного рассказала о новомвозлюбленном, которого она скрывает от общественности. "Сексуальный невероятно,он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный",– заметила Анастасия.Балерина также заверила присутствующих, что ее новыйизбранник не женат и не имеет детей. Волочкова и ее таинственный возлюбленныйуже подумывают о свадьбе.