Анастасия Волочкова стала гостьей программы Пусть говорят Первого
канала. В студии шоумена Дмитрий Борисова прославленная балерина поскандалила
с бизнесменом Андреем Марченко, которого обвинила в домогательствах. В пылу страстей
танцовщица даже пыталась сбежать со съемочной площадки.
Анастасия Волочкова стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого
канала. В студии шоумена Дмитрий Борисова прославленная балерина поскандалила
с бизнесменом Андреем Марченко, которого обвинила в домогательствах. В пылу страстей
танцовщица даже пыталась сбежать со съемочной площадки.
До эфира бизнесмен Андрей Марченко
рассказал редакторам программы, что ему звонят некие лица якобы от Анастасии Волочковой,
и вымогают деньги. "Сначала 25 тысяч требовали, потом 250", – поведал он. Бизнесмен
не понимает за что он обязан платить балерине. Андрей полагает, что Анастасия рассчитывало
на отношения с ним, и очень разозлилась, когда он не ответил ей взаимностью.
"Анастасию Юрьевну я уже знаю более двух лет. Она приехала,
мы ее встретили с розами с цветами. Посидели, я выпил чаю. И уехал. Через два
дня позвонил мой менеджер, сказал, что Анастасия Юрьевна просит мой номер
телефона. Дали. Она мне набрала. Списывались, разговаривали, общались. Когда я прилетел
в Москву она спросила: "Где вы остановитесь". А потом мы переписывались, и она
говорит: "Может быть вы ко мне домой приедете? Посмотрите у меня дом красивый".
Я согласился, договорились на среду, но я не рассчитал время. Написал, что не
получится встретиться. И после этого волна негатива пошла в мой адрес", -
рассказал предприниматель на камеру.
Волочкова, посмотрев запись интервью уже в студии, назвала
заявление Марченко бредом. По словам прославленной балерины, он сам два года
назад ухлестывал за ней.
"Андрей стоял возле Феррари, он начал до меня
домогаться, рассказывал какой он крутой, какие у него отели, Феррари, на что я
ему сказала: "Друг мой сердечный, меня не удивить ни Феррари, ни яхтами, ни
самолетами. Интеллигентно, но он был послан", – вспоминает звезда.
Анастасия отметила, что прошлым летом Марченко вновь
появился в ее жизни. Он, по ее словам, пытался реабилитироваться. Пригласил
пожить в отеле, накрыл ужин. Трапезничая, артистка и бизнесмен договорились о
сделке: она рекламирует его отель в своих соцсетях за некую сумму. "Я рекламу
сделала, но меня человек за это не отблагодарил", – добавила звезда.
Волочкова заявила, что с тех пор Марченко не дает ей
покоя, пишет ей похабные СМС, названивает, предлагает интим. Танцовщицу возмущает,
что предприниматель пытается пиариться на ее имени, выставляя ее фото в своем
микроблоге.
Когда Марченко появился в студии, Волочкова не смогла
сдержать эмоций. Она набросилась на бизнесмена с оскорблениями, назвала его "ничтожеством"
и "олигархом из трущоб". "Ты поступаешь как чмощник!"– раскричалась балерина
после того, как предприниматель заявил, что ее реклама навредила его бизнесу.
Во время разборок с бизнесменом Волочковой сообщили по СМС,
что в одной из гримерных находится ее бывший водитель Александр Скиртач, с
которым у нее давний конфликт и затянувшееся судебное разбирательство. "Вы мне клялись, что это чмо не придет сюда, а мне моя охрана говорит, что он сидит за кулисами", – нервничала звезда. Испугавшись
возможной встречи с недругом, Анастасия выбежала из студии.
Выяснилось, что за кулисами был ее давний друг звукорежиссер
Михаил Борисовский. Когда приятель Анастасии представился, та, смеясь, вернулась на свое место.
В конце программы Волочкова немного рассказала о новом
возлюбленном, которого она скрывает от общественности. "Сексуальный невероятно,
он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный",
– заметила Анастасия.
Балерина также заверила присутствующих, что ее новый
избранник не женат и не имеет детей. Волочкова и ее таинственный возлюбленный
уже подумывают о свадьбе.