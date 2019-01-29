Они вновь не пришли на назначенную встречу

Они вновь не пришли на назначенную встречуДепутаты «Единой России», представляющие Владимирскую область в Госдуме во второй раз проигнорировали встречу с губернатором Владимиром Сипягиным. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.Глава региона пригласил их обсудить проблемы и задачи развития области. На встречу пришли лишь Василий Власов и Александр Курдюмов от ЛДПР и Олег Лебедев из КПРФ. На приглашение никак не отреагировал депутат Григорий Аникеев, Игорь Игошин сказал, что заболел, а Евгений Ревенко, что работает в Воронежской области.«Представители думской фракции «ЕР» не явились на запланированную встречу. Из чего я делаю вывод: отсутствующих депутатов ситуация в регионе полностью устраивает, избиратели, по их мнению, всем довольны, ничего менять и совершенствовать не надо... Между тем пожелания и предложения к депутатам со стороны администрации области и ЗакСобрания есть. Мы направим их депутатам в письменной форме», — цитирует главу региона.