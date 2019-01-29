В Росгеологии отреагировали на решение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина уволить замглавы этого ведомства Руслана Горринга после того, как скандальное видео с матерящимся чиновником попало в Сеть. В Росгеологии заявили, что министр им не прямой начальник, и увольнять сотрудников компании не может.

В Росгеологии отреагировали на решение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина уволить замглавы этого ведомства Руслана Горринга после того, как скандальное видео с матерящимся чиновником попало в Сеть и наделало немало шума.Кроме того, глава Минприроды распорядился провести проверку его деятельности в холдинге и объявить выговор главе Росгеологии Роману Панову — непосредственному начальнику Горринга.Однако вскоре после этой информации, появившейся в СМИ, глава ведомства парировал: Минприроде Росгеология напрямую не подчиняется, и поэтому Кобылкин не может выносить выговоры и увольнять сотрудников компании.Об этом заявили РБК в пресс-службе Росгеологии.Кроме того, в ведомстве сообщили, что провели проверку информации, которая озвучивается Горрингом на видео (в частности, о сексуальных контактах с подчиненными), и она "не подтвердилась", пишет Life.При этом сам Горринг после разразившегося скандала собирается ехать работать за границу. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" уволенный чиновник рассказал, что, видимо, поедет в Африку.Кроме того, по его словам, это было личное видео, а некие недоброжелатели, желавшие увольнения Горринга, "по заказу" сделали его достоянием общественности."Ославила" замглавы Росгеологии Горринга запись во время игрового стрима, на которой он ведет себя явно неподобающим для чиновника образом, нещадно матерясь и заставляя сидящую рядом собеседницу (вероятно, сотрудницу компании) "стучать" на коллег, а также рассказывает о своих сексуальных "подвигах".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 (@vesti24) 29 Янв 2019 в 1:40 PST