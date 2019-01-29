Долгое ожидание, повышенный тариф и никаких льгот: дорога на работу для жителей новостроек из Лопатина ежедневно превращается в настоящее сражение за место в маршрутке. Ходит транспорт очень редко, к тому же по странному тарифу, который постоянно меняется. В чем причина?

Долгое ожидание, повышенный тариф и никаких льгот: дорога на работу для жителей новостроек из Лопатина ежедневно превращается в настоящее сражение за место в маршрутке. Ходит транспорт очень редко, к тому же по странному тарифу, который постоянно меняется. В чем причина?Деревня Лопатино, 7 часов утра. Очередь на автобусной остановке начинается чуть ли не от подъезда ближайшей новостройки.- Тут монополия, маршрутки постоянно забитые, очереди километровые стоят.На десять тысяч человек, живущих в соседних домах, всего один маршрут до метро. Автобусы сюда приходят нечасто и уже прилично загруженные. За оставшиеся места начинается сражение.- Иногда очередь вот туда уходит. Одна маршрутка и безумные цены — 70 рублей. Это издевательство, ехать тут недалеко.Ехать до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" действительно всего 5 километров. И перевозчик уже дважды повышал цены: сначала до 60 рублей, теперь и до 70 рублей.- В месяц больше 3 тысяч выходит только на автобус, не считая метро!- Вот с Реутова до метро "Новокосино" стоит 30 рублей. А расстояние примерно такое же.Буквально через 15 минут после приезда съемочной группы маршрутки начали ходить подозрительно часто — чуть ли не каждую минуту. Ими командует человек, которого водители называют распорядителем. Проблем с автобусами он не видит. С ценами тоже – говорит, у них есть скидочная система.- Если стоя — 50 рублей, сидя — 70 рублей.- А легально вообще такой тариф назначать?- Это тоже все легально, есть документы.Видимо, по тем же документам в маршрутках не принимают социальные карты, и льготники вынуждены ждать муниципальный автобус, который ходит раз в час и только до железнодорожной станции.- Позвоните нашему начальству, решайте вопрос. А мы работаем так, как положено.Решать вопросы начальство, которое скрывается где-то в гигантской охраняемой промзоне в Домодедове, не стало.- Я не буду с вами общаться и давать какие-то комментарии.В областном Минтрансе говорят, что перевозчик в Лопатине может устанавливать свою цену проезда, но если будет большое число жалоб, то правительство установит свой тариф."Мы оцениваем пассажиропоток, мнение администрации. В течение полугода у нас будет открыто достаточно новых маршрутов. В том числе планируем некоторые маршруты изменить, перевести из нерегулируемого тарифа в регулируемый", — объясняет Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Вполне вероятно, что один из этих маршрутов пройдет и через Лопатино. Проблема, тем временем, только нарастает. Жители стоят в очередях не только по утрам, но и вечером. Кадры, сделанные у метро "Аннино": толпы людей по часу не могут уехать обратно в Лопатино. Пока что жители рассчитывают только на себя: те, кто за рулем, довозят до метро соседей или скидываются на такси — вскладчину получается даже дешевле маршруток.