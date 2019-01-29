Прямо сейчас в Москве проходят съемки нового сезона шоу Голос.
Дети. Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу.
Прямо сейчас в Москве проходят съемки нового сезона шоу "Голос.
Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу.
Десятилетняя Микелла приняла участие в "слепых" прослушиваниях.
Девочка прошла кастинг на общих основаниях в числе других претендентов.
Дочь Алсу показала свой вокальный талант, исполнив песню на
английском языке. Композиция была написана специально для известного зарубежного
мюзикла.
За кулисами Микеллу поддерживали родственники. Больше всех за
девочку переживала знаменитая родительница.
Алсу призналась журналистам, что волнуется больше, чем ее
дочь. По словам артистки, песню для конкурса выбирали на семейном совете, Микелле
она очень понравилась.
"Хочется, чтобы дочь получала удовольствие от того, что
делает. Еще очень рано говорить, но Микелла уверена, что будет певицей или
музыкантом. И мы ее в этом поддерживаем…" – заметила Алсу.
Певица рассказала, что до этого момента ее наследница несколько
лет смотрела "Голос. Дети" и мечтала стать конкурсанткой. "А что из этого получится – увидим!" – цитирует
исполнительницу
Напомним, совсем скоро
на Первом канале стартует шестой сезон шоу "Голос. Дети". В этом году
кресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. В роли
ведущего телепроекта зрители по-прежнему увидят Дмитрия Нагиева.