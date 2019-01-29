Прямо сейчас в Москве проходят съемки нового сезона шоу Голос. Дети. Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу.

Прямо сейчас в Москве проходят съемки нового сезона шоу "Голос.Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы Алсу.Десятилетняя Микелла приняла участие в "слепых" прослушиваниях.Девочка прошла кастинг на общих основаниях в числе других претендентов.Дочь Алсу показала свой вокальный талант, исполнив песню наанглийском языке. Композиция была написана специально для известного зарубежногомюзикла.За кулисами Микеллу поддерживали родственники. Больше всех задевочку переживала знаменитая родительница.Алсу призналась журналистам, что волнуется больше, чем еедочь. По словам артистки, песню для конкурса выбирали на семейном совете, Микеллеона очень понравилась."Хочется, чтобы дочь получала удовольствие от того, чтоделает. Еще очень рано говорить, но Микелла уверена, что будет певицей илимузыкантом. И мы ее в этом поддерживаем…" – заметила Алсу.Певица рассказала, что до этого момента ее наследница нескольколет смотрела "Голос. Дети" и мечтала стать конкурсанткой. "А что из этого получится – увидим!" – цитируетисполнительницуНапомним, совсем скорона Первом канале стартует шестой сезон шоу "Голос. Дети". В этом годукресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. В роливедущего телепроекта зрители по-прежнему увидят Дмитрия Нагиева.