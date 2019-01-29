Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик рассказал о новом плане по Донбассу. Он предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ. Донецк отреагировал: для ДНР этот план неприемлем, так как противоречит Минским соглашениям.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик рассказал о новом плане по Донбассу. Он предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ. Донецк отреагировал: для ДНР этот план неприемлем, так как противоречит Минским соглашениям.Заявление о неприемлемости плана распространила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова. По ее мнению, новый план противоречит Минским договоренностям, ставит под угрозу профессиональную репутацию самого Мартина Сайдика. В Минских документах, подчеркнула дипломат из Донецка, закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Под Минскими соглашениями стоит подпись представителей ОБСЕ, что делает его выполнение обязательным для международной организации.Создать совместную миссию ООН и ОБСЕ в Донбассе, которая будет иметь военный, полицейский компоненты и международную администрацию, предложил глава МИД Украины Павел Климкин.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, если ее функции — обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Формат любой миссии может быть одобрен только в составе нормандской четверки, а это Россия, Украина, Германия и Франция.Киев начал военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей в апреле 2014 года потому, что они не приняли итогов Майдана, изгнания действующего президента. Произошедшее в двух регионах Донбасса восприняли как неконституционный государственный переворот. В ответ киевские власти объявили граждан этих двух областей сепаратистами и террористами и начали так называемую "Антитеррористическую операцию" (АТО) против них. Жертвами АТО, а затем сменившей ее так Операции объединенных сил (ООС), по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.