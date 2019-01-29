Президентские выборы на Украине все ближе, поэтому Петр Порошенко не стесняется делать громкие заявления. Дошло и до самой болезненной темы – войны в Донбассе. Лидер Незалежной неожиданно заявил, что Украине нужен мир с Россией. Ну а пока Порошенко распинается перед доверчивым электоратом, жители Донецка, Горловки и других городов региона продолжают жить под украинскими бомбами и снарядами.

Президентскиевыборы на Украине все ближе, поэтому Петр Порошенко не стесняетсяделать громкие заявления. Дошло и до самой болезненной темы – войны вДонбассе. Лидер Незалежнойнеожиданно заявил, что Украине нужен мир с Россией. Ну а пока Порошенкораспинается перед доверчивым электоратом, жители Донецка, Горловки идругих городов региона продолжают жить под украинскими бомбами иснарядами.Люди устали от войны, заявил президент на форуме в Киеве. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", – добавил Порошенко.Поего словам, эта тема – одна из главных на выборах. "Поэтому что народбудет выбирать не просто президента, но и Верховногоглавнокомандующего", – сказал украинский лидер.Приэтом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта ипризывала Киев вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой иЛуганской народными республики. Однако украинское руководство настойчивопродолжает винить в происходящем в Донбассе Москву.В Сети резко отреагировали на заявления Порошенко."Он там что, совсем до чертиков допился? Или выборы животворящие чудеса делают?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.Несовсем понятно, как последние "миротворческие" заявления сочетаются с его же недавними словами, когда он призвал украинцев неверить обещаниям о скором мире в Донбассе. По его словам, это принесетстране "только поражение".Видимо,украинский лидер страдает раздвоением сознания, если с разницей в двенедели делает два противоположных по смыслу заявления. Вероятнее всего,непоследовательность Порошенко вызвана стремлением понравитьсяизбирателям и повысить рейтинг. Ну или украинский лидер берет пример спрезидента США Дональда Трампа – тот может выдавать в своем Twitter противоречащие друг другу заявления с разницей в несколько минут.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Во вторник, 29 января,объявил о своем выдвижении. Он пообещал к 2023 году начатьпроцесс вступления страны в Евросоюз и НАТО.