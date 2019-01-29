Президентские
выборы на Украине все ближе, поэтому Петр Порошенко не стесняется
делать громкие заявления. Дошло и до самой болезненной темы – войны в
Донбассе. Лидер Незалежной
неожиданно заявил, что Украине нужен мир с Россией. Ну а пока Порошенко
распинается перед доверчивым электоратом, жители Донецка, Горловки и
других городов региона продолжают жить под украинскими бомбами и
снарядами.
Президентские
выборы на Украине все ближе, поэтому Петр Порошенко не стесняется
делать громкие заявления. Дошло и до самой болезненной темы – войны в
Донбассе. Лидер Незалежной
неожиданно заявил, что Украине нужен мир с Россией. Ну а пока Порошенко
распинается перед доверчивым электоратом, жители Донецка, Горловки и
других городов региона продолжают жить под украинскими бомбами и
снарядами.
Люди устали от войны, заявил президент на форуме в Киеве. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", – добавил Порошенко.
По
его словам, эта тема – одна из главных на выборах. "Поэтому что народ
будет выбирать не просто президента, но и Верховного
главнокомандующего", – сказал украинский лидер.
При
этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта и
призывала Киев вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и
Луганской народными республики. Однако украинское руководство настойчиво
продолжает винить в происходящем в Донбассе Москву.
В Сети резко отреагировали на заявления Порошенко.
"Он там что, совсем до чертиков допился? Или выборы животворящие чудеса делают?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.
Не
совсем понятно, как последние "миротворческие" заявления сочетаются с его же недавними словами, когда он призвал украинцев не
верить обещаниям о скором мире в Донбассе. По его словам, это принесет
стране "только поражение".
Видимо,
украинский лидер страдает раздвоением сознания, если с разницей в две
недели делает два противоположных по смыслу заявления. Вероятнее всего,
непоследовательность Порошенко вызвана стремлением понравиться
избирателям и повысить рейтинг. Ну или украинский лидер берет пример с
президента США Дональда Трампа – тот может выдавать в своем Twitter противоречащие друг другу заявления с разницей в несколько минут.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Во вторник, 29 января,
объявил о своем выдвижении. Он пообещал к 2023 году начать
процесс вступления страны в Евросоюз и НАТО.