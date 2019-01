Ведущий британский теннисист, чемпион трех турниров Большого шлема Энди Маррей перенес операцию по эндопротезированию – полной замене тазобедренного сустава. Операция состоялась в одной из частных клиник столицы Великобритании.

Ведущий британский теннисист, чемпион трех турниров "Большого шлема" Энди Маррей перенес операцию по эндопротезированию – полной замене тазобедренного сустава. Операция состоялась в одной из частных клиник столицы Великобритании."Вчера я перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава в Лондоне, — сообщил сам Маррей в своем аккаунте социальной сети Instagram. – Выгляжу немного потрепанным и весь в синяках, но надеюсь, что будет конец моей боли в бедре, ведь теперь оно у меня металлическое".Посмотреть эту публикацию в InstagramI underwent a hip resurfacing surgery in London yesterday morning...feeling a bit battered and bruised just now but hopefully that will be the end of my hip pain