Чемпионка итогового турнира Женской теннисной ассоциации 2018 года Эвелина Светолина и 47-я ракетка мира Даяна Ястремская отказались играть за сборную Украины в командном Кубке Федерации. Причиной стали не слишком высокие гонорары за участие в турнире.

Чемпионка итогового турнира Женской теннисной ассоциации 2018 года Эвелина Светолина и 47-я ракетка мира Даяна Ястремская отказались играть за сборную Украины в командном Кубке Федерации. Причиной стали не слишком высокие гонорары за участие в турнире.Федерация тенниса Украины официально подтвердила, что Свитолина и Ястремская, несмотря на достигнутые ранее договоренности, не сыграют за сборную Украины, сообщает Евроспорт.Ru. Разговор пока идет по крайней мере о матче Fed Cup в польской Зеленой Гуре. Но, возможно, теннисистки пропустят весь сезон сборной.Причиной, по словам чиновников ФТУ, являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом теннисисток Стефаном Гуровым. В составе сборной в стартовом матче Кубка Федерации сыграют Леся Цуренко (24-е место в классификации WTA), Екатерине Козловой (№95) и Марта Костюк (№155).