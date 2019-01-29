Турецкий Галатасарай предпримет еще одну попытку приобрести нападающего Спартака и сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Клуб из Стамбула готов увеличить предложение по 28-летнему футболисту.

Турецкий "Галатасарай" предпримет еще одну попытку приобрести нападающего "Спартака" и сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Клуб из Стамбула готов увеличить предложение по 28-летнему футболисту."Галатасарай" был готов купить Зе Луиша за 7,5 миллионов евро, но это предложение было отклонено москвичами. Теперь самый титулованный клуб Турции предлагает за нападающего 10 миллионов. Самому Зе Луишу предлагают контракт на три с половиной года, по которому он будет получать 3 миллиона евро в год.Как сообщает "Спорт-Экспресс", сославшись на турецкий источник, сам футболист готов к переезду из Москвы в Стамбул. Однако "Спартак" не хочет расставаться с Зе Луишем меньше,чем за 15 миллионов евро.