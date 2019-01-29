Самый титулованный клуб Турции не сможет купить спартаковца Зе Луиша дороже, чем за 8 миллионов евро. В противном случае турецкий клуб нарушит правила финансового фэйр-плей и будет отлучен от участия европейских кубков.

Самый титулованный клуб Турции не сможет купить спартаковца Зе Луиша дороже, чем за 8 миллионов евро. В противном случае турецкий клуб нарушит правила финансового фэйр-плей и будет отлучен от участия европейских кубков."Галатасарай" был готов заплатить за 28-летнего нападающего сборной Кабо-Верде 7,5 миллионов евро, но это предложение было отклонено "Спартаком". Москвичи могут продать Зе Луиша не менее, чем за 15 миллионов."Галатасарай" рассчитывает сбить цену до десяти.Но даже если получится, то сделку вряд ли удастся осуществить. В этом случае расходы "Галатасарая" превысят доходы, что нарушит правила финансового фэйр-плей. Таким образом, турецкий клуб будет вынужден отказаться от покупки спартаковца.