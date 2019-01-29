Так считает президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей Смирнов

Так считает президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей СмирновПрезидент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей Смирнов уверен, что статус ТОР сделает Галич центром сосредоточения деревообрабатывающих мощностей северо-западных районов региона. Постановлением Правительства РФ город определён территорией опережающего социально-экономического развития.Правительство поддержало предложение губернатора Сергея Ситникова о создании в Галиче территории опережающего социально-экономического развития. За счет льготного режима для бизнеса, который вводится на территории города, повысится инвестиционная привлекательность муниципалитета, а комфортные условия позволят привлечь новых инвесторов, открыть новые предприятия.Подтолкнуть к развитию экономику северо-запада Костромской области, вывести из монозависимости Галич, повысить качество жизни жителей муниципального образования и ближайших районов – эти новые возможности открываются для региона, и это подтверждает обоснованность и значимость данного решения, отмечает Президент некоммерческого партнёрства «Союз лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области» Андрей Смирнов.«Галич получил все возможности, чтобы стать центром деревообработки и центром сосредоточения деревообрабатывающих мощностей лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, которая логистически покроет весь северо-запад Костромской области: Солигалич, Чухлому, Судай и частично Буй с центром притяжения в Галиче. Сырье будут собирать с северо-запада. Ничего кроме плюсов от этого не может быть. Это развитие целого сектора экономики большой территории Костромской области», - прокомментировал Андрей Смирнов.Уже сегодня основным инвестором в ТОР Галича заявлена ГК «Сегежа» (дочерняя компания АФК «Система») с проектом по созданию галичского фанерного комбината. Инвестор создаст более 600 новых рабочих мест, вложит свыше 8 млрд рублей. При этом за период реализации проекта в бюджеты всех уровней в виде налогов и страховых взносов поступит более трёх млрд рублей.Президент Союза лесопромышленников Костромской области подчеркнул, что решение о создании ТОСа позволит развиваться всей сопутствующей инфраструктуре и организациям смежных производств соседних районов, а также оптимизировать освоение лесного фонда северо-запада региона.