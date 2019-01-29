29.01.2019

2019-01-29 20:45:48

Глава района в Удмуртии наказан за игнорирование просьб граждан

Руководитель Камбарского района в Удмуртии понес наказание, нарушив допустимые сроки рассмотрения обращения граждан. Об этом портал udm-info.ru.



Проверка по факту игнорирования обращения жителей многоквартирного дома была проведена прокуратурой. В результате, чиновника обязали выплатить штраф в 5 тысяч рублей.