Близнецам стоит опасаться отравлений, а Дев звезды предупреждают об опасности получить травмы. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.
Близнецам стоит опасаться отравлений, а Дев звезды предупреждают об опасности получить травмы. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.
ОВЕН
Здоровью типичных Овнов в феврале
ничего не угрожает. Вы полны сил, которые можно направить на продуктивную
работу. Главное, вовремя делать перерывы от этой работы, ведь как бы много
энергии в вас ни было, она все же не безгранична. Не переутомляйтесь.
ТЕЛЕЦ
В первой половине февраля может
ощущаться усталость и упадок сил, так что расходуйте их экономно. Будьте
аккуратнее при работе с опасными инструментами, возможны травмы по
неосторожности. Вторая половина месяца благоприятна, и подарит Тельцам прилив
энергии.
БЛИЗНЕЦЫ
В феврале типичным Близнецам стоит
обратить особое внимание на то, что они едят. Возможны отравления и кишечные
инфекции, так что тщательно мойте все фрукты и овощи перед употреблением и в
магазине внимательно проверяйте срок годности продуктов.
РАК
Самым опасным временем в этом месяце
будет для Раков первая декада февраля. Повышается риск попасть в ДТП. Это,
конечно, не повод вообще не выходить из дома, просто будьте предельно
внимательны за рулем и на дороге, соблюдайте все правила дорожного движения.
ЛЕВ
Львам не стоит пренебрегать своим
самочувствием в феврале. Возможны проблемы с почками и мочеполовой системой, не
сидите на холодном и теплее одевайтесь на улицу. После первой декады месяца
повышается риск попасть в ДТП, будьте внимательнее на дорогах.
ДЕВА
Девы, как правило, не пренебрегают
правилами, но на всякий случай предупредим: обязательно соблюдайте технику
безопасности и ПДД, у вас повышается риск в первой половине февраля получить
травму или попасть в аварию. Бояться не нужно, просто будьте
осмотрительны.
ВЕСЫ
Первая декада февраля пройдет благоприятно. Но уже после этого периода могут
быть заболевания дыхательной системы, поэтому при болях в горле или кашле сразу
обращайтесь к врачу. И избегайте пока любого экстрима, особенно во второй
половине месяца.
СКОРПИОН
Какие-то проблемы со здоровьем у
Скорпионов могут возникнуть в первой половине февраля. Возможны лихорадки и
воспалительные процессы в организме. Если вы их предупредите и не заболеете в
это время, вторая половина месяца пройдет благоприятно.
СТРЕЛЕЦ
Последний зимний месяц – время, когда
болеют практически все. Вот и Стрельцы могут простудиться в феврале. Главное,
укреплять иммунитет и вовремя начать лечение, чтобы избежать неприятных
последствий. Не игнорируйте симптомы и обращайтесь к врачу.
КОЗЕРОГ
Серьезных проблем со здоровьем в
феврале у типичных Козерогов не ожидается. Хотя простуду подхватить можете и
вы, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды перед выходом на улицу и
принимайте больше витаминов – зимой их организму обычно не хватает.
ВОДОЛЕЙ
Не забывайте дома шарф и не
застужайте грудь, чтобы избежать проблем и заболеваний дыхательной системы. Это
самое уязвимое место у Водолеев в этом месяце. В остальном февраль обещает быть
благоприятным, и много внимания уделять своему здоровью не придется.
РЫБЫ
Хотя сейчас вы полны энергии, которая
бьет ключом, не нужно пренебрегать отдыхом. Уже во второй половине месяца вы
можете почувствовать усталость и упадок сил, поэтому перерыв в работе делайте
обязательно, чтобы расходовать энергию правильно, без перенапряжения.