Близнецам стоит опасаться отравлений, а Дев звезды предупреждают об опасности получить травмы. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Близнецам стоит опасаться отравлений, а Дев звезды предупреждают об опасности получить травмы. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНЗдоровью типичных Овнов в февраленичего не угрожает. Вы полны сил, которые можно направить на продуктивнуюработу. Главное, вовремя делать перерывы от этой работы, ведь как бы многоэнергии в вас ни было, она все же не безгранична. Не переутомляйтесь.ТЕЛЕЦВ первой половине февраля можетощущаться усталость и упадок сил, так что расходуйте их экономно. Будьтеаккуратнее при работе с опасными инструментами, возможны травмы понеосторожности. Вторая половина месяца благоприятна, и подарит Тельцам приливэнергии.БЛИЗНЕЦЫВ феврале типичным Близнецам стоитобратить особое внимание на то, что они едят. Возможны отравления и кишечныеинфекции, так что тщательно мойте все фрукты и овощи перед употреблением и вмагазине внимательно проверяйте срок годности продуктов.РАКСамым опасным временем в этом месяцебудет для Раков первая декада февраля. Повышается риск попасть в ДТП. Это,конечно, не повод вообще не выходить из дома, просто будьте предельновнимательны за рулем и на дороге, соблюдайте все правила дорожного движения.ЛЕВЛьвам не стоит пренебрегать своимсамочувствием в феврале. Возможны проблемы с почками и мочеполовой системой, несидите на холодном и теплее одевайтесь на улицу. После первой декады месяцаповышается риск попасть в ДТП, будьте внимательнее на дорогах.ДЕВАДевы, как правило, не пренебрегаютправилами, но на всякий случай предупредим: обязательно соблюдайте техникубезопасности и ПДД, у вас повышается риск в первой половине февраля получитьтравму или попасть в аварию. Бояться не нужно, просто будьтеосмотрительны.ВЕСЫПервая декада февраля пройдет благоприятно. Но уже после этого периода могутбыть заболевания дыхательной системы, поэтому при болях в горле или кашле сразуобращайтесь к врачу. И избегайте пока любого экстрима, особенно во второйполовине месяца.СКОРПИОНКакие-то проблемы со здоровьем уСкорпионов могут возникнуть в первой половине февраля. Возможны лихорадки ивоспалительные процессы в организме. Если вы их предупредите и не заболеете вэто время, вторая половина месяца пройдет благоприятно.СТРЕЛЕЦПоследний зимний месяц – время, когдаболеют практически все. Вот и Стрельцы могут простудиться в феврале. Главное,укреплять иммунитет и вовремя начать лечение, чтобы избежать неприятныхпоследствий. Не игнорируйте симптомы и обращайтесь к врачу.КОЗЕРОГСерьезных проблем со здоровьем вфеврале у типичных Козерогов не ожидается. Хотя простуду подхватить можете ивы, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды перед выходом на улицу ипринимайте больше витаминов – зимой их организму обычно не хватает.ВОДОЛЕЙНе забывайте дома шарф и незастужайте грудь, чтобы избежать проблем и заболеваний дыхательной системы. Этосамое уязвимое место у Водолеев в этом месяце. В остальном февраль обещает бытьблагоприятным, и много внимания уделять своему здоровью не придется.РЫБЫХотя сейчас вы полны энергии, котораябьет ключом, не нужно пренебрегать отдыхом. Уже во второй половине месяца выможете почувствовать усталость и упадок сил, поэтому перерыв в работе делайтеобязательно, чтобы расходовать энергию правильно, без перенапряжения.