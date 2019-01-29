Толерантной Европе нужна новая Кончита Вурст. Ее роль в нынешнем Евровидении исполнит представитель Франции – андрогин
Билал Хассани. В противостоянии с фриком шансы российского певца Сергея
Лазарева невысоки.
Толерантной Европе нужна новая Кончита Вурст. Ее роль в нынешнем "Евровидении" исполнит представитель Франции – андрогин
Билал Хассани. В противостоянии с фриком шансы российского певца Сергея
Лазарева невысоки.
"Икона французской ЛГБТ-молодежи" – так называют
Билала Хассани. 19-летний француз марокканского происхождения запел в 2016 году,
а в этом победил в национальном отборе к "Евровидению" во Франции. Он
большой поклонник бородатой Кончиты Вурст, которая заняла первое место на песенном
конкурсе в 2014-м.
Если на конкурс в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев, соревнование
с этим фриком дастся ему нелегко. Российским представителям подложили свинью,
считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян.
"Только подумалось о том, что времена Кончиты Вурст
позади – и тут пожалуйста, от Франции на "Евровидение" едет ее клон.
Если Лазарева с Киркоровым объявят участниками от России, мне кажется, перед ними встанет неразрешимая задача – победить этого необычного персонажа",
– сказал Манукян "Дни.ру".
Эксперт напомнил: в Европе, в частности в ПАСЕ, в
последнее время говорят, что у человека не два пола – мужской и женский, а
целых шесть. Теперь понятно, что они имеют в виду, отметил Манукян.
"Разумеется, у толерантной Европы уже появился фаворит на . Неважно, что он будет там делать – петь, плясать или на голове ходить. Билалу
Хассани практически ничего не нужно делать. А вот российскому участнику придется ставить такой филигранный номер, чтобы он запомнился каждому – как
выступление Сергея Лазарева в 2016 году", – сказал эксперт.
Манукян признался, что начинает понимать тех, кто в
России говорит из года в год о том, что на ездить не
нужно. Если на конкурс приезжают такие исполнители, как Дана Интернешнл,
Кончита Вурст и Билал Хассани – пусть лучше они соревнуются друг с другом.