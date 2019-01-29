Толерантной Европе нужна новая Кончита Вурст. Ее роль в нынешнем Евровидении исполнит представитель Франции – андрогин Билал Хассани. В противостоянии с фриком шансы российского певца Сергея Лазарева невысоки.

Толерантной Европе нужна новая Кончита Вурст. Ее роль в нынешнем "Евровидении" исполнит представитель Франции – андрогинБилал Хассани. В противостоянии с фриком шансы российского певца СергеяЛазарева невысоки."Икона французской ЛГБТ-молодежи" – так называютБилала Хассани. 19-летний француз марокканского происхождения запел в 2016 году,а в этом победил в национальном отборе к "Евровидению" во Франции. Онбольшой поклонник бородатой Кончиты Вурст, которая заняла первое место на песенномконкурсе в 2014-м.Если на конкурс в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев, соревнованиес этим фриком дастся ему нелегко. Российским представителям подложили свинью,считает член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян."Только подумалось о том, что времена Кончиты Вурстпозади – и тут пожалуйста, от Франции на "Евровидение" едет ее клон.Если Лазарева с Киркоровым объявят участниками от России, мне кажется, перед ними встанет неразрешимая задача – победить этого необычного персонажа",– сказал Манукян "Дни.ру".Эксперт напомнил: в Европе, в частности в ПАСЕ, впоследнее время говорят, что у человека не два пола – мужской и женский, ацелых шесть. Теперь понятно, что они имеют в виду, отметил Манукян."Разумеется, у толерантной Европы уже появился фаворит на . Неважно, что он будет там делать – петь, плясать или на голове ходить. БилалуХассани практически ничего не нужно делать. А вот российскому участнику придется ставить такой филигранный номер, чтобы он запомнился каждому – каквыступление Сергея Лазарева в 2016 году", – сказал эксперт.Манукян признался, что начинает понимать тех, кто вРоссии говорит из года в год о том, что на ездить ненужно. Если на конкурс приезжают такие исполнители, как Дана Интернешнл,Кончита Вурст и Билал Хассани – пусть лучше они соревнуются друг с другом.