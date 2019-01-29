МИД Венесуэлы заявил: Каракас сделает все, чтобы нейтрализовать попытки Вашингтона провести государственный переворот. На этом фоне американские дипломаты, которым Николас Мадуро дал 72 часа, чтобы они уехали обратно в США, решили остаться в Венесуэле. Несмотря на то, что срок ультиматума уже истек.

МИД Венесуэлы заявил: Каракас сделает все, чтобы нейтрализовать попытки Вашингтона провести государственный переворот. На этом фоне американские дипломаты, которым Николас Мадуро дал 72 часа, чтобы они уехали обратно в США, решили остаться в Венесуэле. Несмотря на то, что срок ультиматума уже истек. Тем временем самопровозглашенный президент Гуайдо начал подрывную работу в венесуэльской армии.Николас Мадуро демонстрирует стране и миру железную волю: сидя на броне, он погрузился в воду и лично отправился на патрулирование побережья Пуэрто-Кабельо. В этой миссии его сопровождали супруга Силия Флорес и военные.Президент Венесуэлы также проверил боеготовность вооруженных сил на полигоне, а главное в условиях политического кризиса — их лояльность.- Вы империалисты?- Нет, наш президент!- Вы антиимпериалисты?- Да, наш президент!- Никогда не предадите?- Никогда!- Всегда будете верными?- Всегда!- Вот так и должно быть.Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны учения, на которых будет отрабатываться защита от вторжения."Империя США атакует нашу армию. Из Колумбии они плетут заговоры, чтобы расколоть наши вооруженные силы, ежедневно посылают тысячи сообщений в социальных сетях. Они проверяют на прочность наши моральные принципы, хотят добиться предательства. Сегодня я пришел сказать, что наша Боливарианская национальная армия все ближе к народу и с каждым днем все более верна революции, родине и конституции", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Мадуро назвал себя гарантией мира в стране.То, что легенда учений венесуэльских военных вполне может стать реальностью, в очередной раз подтвердили в Вашингтоне. Сенатор Линдси Грэм рассказал, что еще в начале января Дональд Трамп в разговоре с ним размышлял, возможно ли применить военную силу в Венесуэле. Тогда Грэм ему ответил, что это может быть проблематично.Слабое знание предмета продемонстрировали и самые высокопоставленные члены администрации. Госсекретарь Помпео неправильно произнес фамилию человека, которого США признали президентом Венесуэлы — вместо Гуайдо сказал Гуидо. Это на сленге является уничижительным синонимом слова "итало-американец". А помощник Трампа по нацбезопасности Болтон ошибся при написании фамилии вашингтонского фаворита в Twitter: вместо Guaido получилось Guiado. Это в переводе с испанского – "зависимый".Сам оппозиционер объявил о новых общенациональных митингах протеста 30 января и 2 февраля."На национальном и международном уровне — в субботу на улицах Венесуэлы и по всему миру — мы будем отмечать поддержку, которую оказал Европейский союз народу Венесуэлы, и поддерживать ультиматум, выставленный Мадуро, срок которого истекает в воскресенье. ЕС четко признает не только Национальную ассамблею, не только нашу конституцию, но и полную мою полную правомочность в качестве временного президента", — заявил лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.На ультиматум европейских стран — либо проводите новые выборы, либо признаем Гуайдо — ответил Мадуро."Лидеры Европы — подхалимы, которые преклоняются перед политикой Дональда Трампа. Вся Европа преклоняет колено перед президентом США, особенно в вопросе Венесуэлы", — подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро.Явно будут и многотысячные контрмитинги. Венесуэла замерла в ожидании.