Утро певицы началось в элитной стоматологической клинике. Для нее важна красивая белоснежная улыбка, чтобы блистать на сцене, экране и обложках журналов. Правда, сейчас поклонники смотрят не на ровные зубы, а на лицо артистки.

Утро певицы началось в элитной стоматологической клинике. Для нее важна красивая белоснежная улыбка, чтобы блистать на сцене, экране и обложках журналов. Правда, сейчас поклонники смотрят не на ровные зубы, а на лицо артистки.Узнать на свежем снимке совершенно невозможно. Глаза, скулы, подбородок, линия лба, уши – все какое-то чужое, другое, незнакомое. Пластическая операция? Неудачный макияж? Странный свет? Или просто Юля в погоне за глянцем переборщила с ретушью снимка из зубоврачебного кабинета? Бог ведает..."Перестарались немного с фотошопом", "Узнать просто невозможно", "Кто это на фото?", "Это не Началова, я ее хорошо знаю!" – удивляются подписчики.31 января певице стукнет 38 лет. И народ гадает, с чем связаны такие резкие перемены во внешности звезды. Может, она больна? Или на нее так влияет новая любовь – певица готовится к свадьбе с неким Вячеславом, с которым выходила в свет весь прошлый год."Я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей", – признался ранее в интервью "Дни.Ру" жених Началовой. – Я не бедствую, к счастью, на хлеб с икрой хватает, но на чувства это не влияет".Сама заявила: "Я не против снова создать семью, снова забеременеть и родить. Хотела бы на сей раз мальчика". Она уверяет, что учла все ошибки прошлых отношений и теперь у нее все иначе. К тому же ради Вячеслава она готова меняться – говорит, что стала правильно питаться, что он ее мотивирует к здоровому образу жизни.