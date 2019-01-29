Голливудская актриса Эмма Стоун нарушила традиционное
течение помпезной церемонии. Артистка демонстративно нарушила дресс-код.
Голливудская актриса Эмма Стоун нарушила традиционное
течение помпезной церемонии. Артистка демонстративно нарушила дресс-код.
Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen
Actors Guild Awards) прошла в Голливуде. У подобных мероприятий существует свой
дресс-код: женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.
Однако Эмма Стоун появилась на красной дорожке в золотистом
асимметричном топе с бантом на шее, черных расклешенных брюках и босоножках. Надо
сказать, что сообщивший об этом модный журнал Vogue отнесся к поведению самой
высокооплачиваемой актрисы Голливуда спокойно. И даже расхвалил ее наряд.
Эмма Стоун стала
самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes в августе 2017 года.
За год она заработала 26 миллионов долларов – такой доход обеспечила главная
роль в музыкальном романтическом фильме "Ла-Ла Ленд". А еще через два
месяца актрису выбрали амбассадором французского модного дома Louis Vuitton.
Актрису на мероприятии сопровождал ее бойфренд. Это
сценарист телешоу Saturday Night Live Дэйв Маккари, передает .
Напомним, в 2017 году Эмма получила заветную статуэтку за роль в фильме
"Ла-Ла Ленд".
Возмущение общественности вызвало вручение "Оскара" за лучшую женскую роль актрисе, о которой еще вчера в мире кино никто даже не слышал.
Об Эмме впервые заговорили в 2012-м. Тогда актриса сыграла главную женскую роль в киноленте "Новый Человек-паук". До этого Стоун уже более семи лет снималась в кино – но появлялась лишь в эпизодах.