Голливудская актриса Эмма Стоун нарушила традиционное течение помпезной церемонии. Артистка демонстративно нарушила дресс-код.

Голливудская актриса Эмма Стоун нарушила традиционноетечение помпезной церемонии. Артистка демонстративно нарушила дресс-код.Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (ScreenActors Guild Awards) прошла в Голливуде. У подобных мероприятий существует свойдресс-код: женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.Однако Эмма Стоун появилась на красной дорожке в золотистомасимметричном топе с бантом на шее, черных расклешенных брюках и босоножках. Надосказать, что сообщивший об этом модный журнал Vogue отнесся к поведению самойвысокооплачиваемой актрисы Голливуда спокойно. И даже расхвалил ее наряд.Эмма Стоун сталасамой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes в августе 2017 года.За год она заработала 26 миллионов долларов – такой доход обеспечила главнаяроль в музыкальном романтическом фильме "Ла-Ла Ленд". А еще через двамесяца актрису выбрали амбассадором французского модного дома Louis Vuitton.Актрису на мероприятии сопровождал ее бойфренд. Этосценарист телешоу Saturday Night Live Дэйв Маккари, передает .Напомним, в 2017 году Эмма получила заветную статуэтку за роль в фильме"Ла-Ла Ленд".Возмущение общественности вызвало вручение "Оскара" за лучшую женскую роль актрисе, о которой еще вчера в мире кино никто даже не слышал.Об Эмме впервые заговорили в 2012-м. Тогда актриса сыграла главную женскую роль в киноленте "Новый Человек-паук". До этого Стоун уже более семи лет снималась в кино – но появлялась лишь в эпизодах.