Российская актриса известна своими язвительными комментариями в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Теперь Настасье Самбурской придется ответить за свои слова в суде.

Российская актриса известна своими язвительнымикомментариями в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Теперь Настасье Самбурскойпридется ответить за свои слова в суде.Гримерша Светлана Белогурова, воспитывающая внебрачногоребенка от артиста Александра Головина, обвинила свою бывшую подругу в клевете. Женщину оскорбило заявление о том, что она зачала дочь в "состоянии наркотического опьянения". Юрист Белогуровой намерен отстаивать честь и достоинство пострадавшей стороны в суде."Светлана Белогурова – клиент моей компании "Гордон исыновья". Госпожа Самбурская известна тем, что не следит за своим языком, нообвиняя Свету в наркомании, она нарушает закон. Свете терпеть оскорбления иклеверу надоело", – цитирует юриста Екатерину Гордон издание Super.ru.Она требует, чтобы звезда выплатила компенсацию в размере 10 тысяч рублей.Екатерина призналась, что решила помогать Светлане,потому что актриса задела самого важного человека в ее жизни – маленькую дочь. "На Самбурскуюможно не реагировать долго, например, как я не реагирую на агрессивного бомжа уларька или пьяного соседа. Но в тот момент, когда начинают оскорблять детей,клеветать и мешать мне работать – я обращаюсь в полицию", – отметила она.Напомним, познакомилась с гримершой вовремя съемок картины "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Когда она узнала о беременности Белогуровой, то разрешила ейпожить в своей свободной квартире. Кроме того, артистка пообещала давать Светлане 30 тысяч рублей каждый месяц при условии, если она не расскажет СМИ о случившемся.Гримерша не смогла долго молчать и решила поведать свою непростую историю ведущему ток-шоу. После этого звезда отказалась общаться со Светланой и попросила ее освободить квартиру в течение месяца.