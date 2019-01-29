Столичный зоопсихолог и аниматор на время лишился семимесячной канадской пумы, которую у него во время фотосессии отобрал знакомый. Камера наблюдения зафиксировала игривое похищение.

Столичный зоопсихолог и аниматор на время лишился семимесячной канадской пумы, которую у него во время фотосессии отобрал знакомый, сообщила пресс-служба московского управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала "игривое" похищение.Конфликт возник из-за 100 тысяч рублей, которые заводчик кошки одолжил у 22-летнего знакомого, но в условленный срок не вернул. Последний после серии безрезультатных бесед решил действовать иначе и 29 января пригласил должника вместе с Марселем — именно так зовут семимесячного усатого — на фотосессию в квартиру на 13-й Парковой улице.Снимки на память, как оказалось, никто делать и не планировал: двое мужчин отобрали пуму у владельца и увезли ее на машине. На кадрах видно, что животное увлекли игрой, так что оно даже и не заметило "потерю" хозяина. Вернуть питомца злоумышленники пообещали сразу после погашения долга.Денег похититель так и не увидел — первыми в его квартиру на 9-й Парковой улице постучались полицейские. Здесь же они нашли и Марселя, которого через пару дней вернули хозяину.Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до шести месяцев ареста за самоуправство.