В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над минским Динамо. По ходу встречи армейцы уступали со счетом 0:2, но в итоге смогли вырвать два очка в овертайме и выиграли – 3:2.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над минским "Динамо". По ходу встречи армейцы уступали со счетом 0:2, но в итоге смогли вырвать два очка в овертайме и выиграли – 3:2.В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов (44-я и 62-я минуты), а сравнял счет за две минуты до конца третьего периода Михаил Науменков (58-я). У проигравших отличились Евгений Лисовец (27-я) и Евгений Ковыршин (35-я).ЦСКА прервал серию из двух поражений и занимает первое место в Западной конференции, набрав 88 очков. "Динамо" идет на 11-й строчке с 37 баллами.В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" дома в серии буллитов обыграла подмосковный "Витязь" (2:1), московское "Динамо" на своем льду победило "Динамо" из Риги (3:2).